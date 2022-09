Een opengebroken raam bij het Amsfort College aan de Columbusweg in Amersfoort, is voor de politie woensdagavond reden om poolshoogte te gaan nemen.

De politie is de school binnen gegaan met een hond, om te bekijken of er mogelijk ongenode gasten zich in het gebouw bevinden. Ook een beveiligingsbedrijf is ter plaatse.