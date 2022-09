Het is een raar verzoek: vragen om een massage als je net de kassalade hebt leeggeroofd in een massagesalon. Toch gebeurde dit dinsdagavond 6 september bij Amunra aan de Van Randwijcklaan in Amersfoort.

Als de dader rond 19.00 uur ziet dat de eigenaresse even achter in haar salon bezig is met een behandeling, grijpt hij zijn kans. Hij stapt naar binnen, loopt achter de toonbank en graait in de kassalade. Als de vrouw doorheeft dat er iemand in haar winkel staat, doet de man alsof hij een klant is.

In gebrekkig Engels vraagt de man om een massage. Die krijgt hij niet, want de eigenaar van Amunra heeft een raar onderbuikgevoel. De dader verdwijnt na de afwijzing uit het zicht.

Als de ondernemer haar camerabeelden terugkijkt, begrijpt ze direct waarom de man zo raar deed. Er zijn meerdere bankbiljetten weggenomen.

Buiten de salon sprak de dader met een andere man, waarna ze samen wegliepen in de richting van het Neptunusplein. De politie wil beide personen opsporen en deelt nu een signalement. De man die in de winkel stond, had een witte huidskleur, was zo'n 1.80 meter lang en wordt geschat op 35 jaar. Hij droeg een grijs adidas-shirt, een zwart petje, een zwarte korte broek en een schoudertas. Mogelijk is de man Oost-Europees.

De man die buiten stond, was een stukje kleiner, maar wordt wel even oud geschat. Hij droeg een blauw shirt, een zwarte broek en een rugzak. Ook hij is mogelijk van Oost-Europese afkomst.