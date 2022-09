De tiende editie van het schaatsevenement Nijkerk on Ice gaat niet door. Er kon geen geschikte locatie gevonden worden voor de ijsbaan. De organisatie baalt ervan om het evenement af te moeten zeggen.

Na twee jaar afgelasting door corona, zou de tiende editie van het schaatsevenement eindelijk weer plaatsvinden. Maar dat gaat nu toch niet door.

Het Plein in Nijkerk, waar traditioneel de ijsbaan ligt, wordt opnieuw ingericht, waardoor de organisatie moest kijken naar andere locaties. Zij vond het daarbij wel belangrijk dat het evenement zich in de binnenstad afspeelt, omdat het een echte publiekstrekker voor het centrum moet zijn in de wintermaanden.

Een alternatieve locatie voor het Plein kon om technische redenen niet worden gevonden. Een spijtige beslissing, aldus de organisatie. Zij is van mening dat Nijkerk een echte ijsbaan verdient. Volgend jaar dan misschien.