Twee jongens uit Baarn hebben zeker vier mannen naar stations gelokt, om ze daar in elkaar te slaan omdat ze met minderjarige meisjes zouden hebben afgesproken. Hiervoor moet het tweetal tot 200 uur werkstraf uitvoeren. Gaan ze opnieuw over de schreef, dan volgt een gevangenisstraf.

De jongens van nu 16 en negentien jaar oud legden contact met hun slachtoffers via een app. Zij spraken af op verschillende stations. De jongens vertelden hun slachtoffer dat deze met een minderjarig meisje had afgesproken. De slachtoffers werden omsingeld en in het gezicht geslagen. Zij werden uitgescholden voor pedo en mishandeld, wat ook werd gefilmd.

De jongens hadden beiden meer op hun kerfstok, zo stelde de rechter eerder deze week. De pedojagers hebben een paar dagen in voorarrest gezeten.

De zestienjarige moet 200 uur werkstraf uitvoeren voor zijn aandeel in de mishandelingen. Gaat hij nóg een keer de fout in, dan moet hij acht maanden achter de tralies.

Voor de negentienjarige jongen geldt nu een werkstraf van 120 uur en drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank legde ook toezicht van de jeugdreclassering op. De straf was vrijwel zoals het Openbaar Ministerie had geëist.