Op bedrijventerrein Isselt in Amersfoort wordt dinsdagmiddag een grote controle gehouden bij de garageboxen. De huurders zijn van tevoren gebeld om hun garageboxen open te komen maken.

Op het terrein voor de garageboxen aan de Xenonweg verzamelen mensen die hun garagebox open komen maken zich. Hoewel de controle vanuit de gemeente wordt georganiseerd zijn ook de politie, handhaving en douane aanwezig tijdens de controle. "Zij zijn aanwezig ter ondersteuning voor het geval er iets gevonden wordt", laat gemeentewoordvoerder Judith van 't Holt weten.

De gemeente zegt meerdere meldingen te hebben binnengekregen over verdachte praktijken die zich in en rond de bergingen op het terrein zouden afspelen. Van 't Holt spreekt van 'oneigenlijk gebruik', maar kan niet zeggen wat de meldingen precies inhouden. "Maar aangezien dit soort garageboxen vaker worden gebruikt voor illegale praktijken besloot de gemeente gehoor te geven aan de meldingen."

Alle huurders is gevraagd om hun boxen te openen. Doen ze dat niet voor het einde van de middag, dan zullen ze worden opengebroken. "In eerste instantie vragen we de huurders om toestemming voor het geval ze zelf niet kunnen komen om hun box open te maken. Als we de box dan niet open mogen maken, kijken we eerste met een kleine camera naar binnen. Wanneer dat verdenkingen oplevert zullen we ze boxen open maken", legt Van 't Holt uit. In totaal gaat het om 73 garageboxen.

Ook controle in Soesterberg

In Soesterberg werd dinsdagmiddag een soortgelijke actie gehouden op de Centurionbaan. Een complex van 28 bedrijfshallen werd gecontroleerd. Tijdens die controle werd een boot in beslag genomen.