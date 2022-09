Tegen de 22-jarige medewerker van twee muziekscholen in Amersfoort en Soest is een tweede aangifte van een zedendelict binnen, zegt het OM.

De Amersfoorter werd vorige week dinsdag aangehouden door de politie vanwege een andere aangifte wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag in zijn functie als medewerker. Het OM moet nog beoordelen of de tweede aangifte leidt tot een verdenking van een strafbaar feit.

Of de tweede aangifte gedaan is door een leerling van een van de muziekscholen, kon het OM niet zeggen. Afgelopen vrijdag is de verdachte voorgeleid. De rechtbank besloot dat hij in ieder geval nog veertien dagen vast blijft zitten. De politie zei eerder dat de man mogelijk bij meerdere strafbare feiten betrokken is.

De verdachte werkte op de School voor Talent Muziek, onderdeel van Scholen in de Kunst in Amersfoort en de Bachschool in Soest. Op de website van eerstgenoemde instelling schreef de directie vorige week dat hij werkzaam was als ondersteuner en niet als docent, dirigent of begeleider. Hij is inmiddels ontslagen. "Hoe het onderzoek verder ook verloopt, het is uitgesloten dat de voormalig medewerker nog terugkeert op de Bachschool of bij Scholen in de Kunst."