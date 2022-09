De binnenstad van Amersfoort is vanaf 1 oktober een nieuwe horecazaak rijker. Op die dag opent Anne's Street Food & Bar aan de Lieve Vrouwestraat.

Het is de vierde zaak van de familie Kan die naast Anne's Bar ook Bistro 't Kannetje, De Vier Broers Beer & Grill en Papa's Bar uitbaten. Waar Papa's Bar een ode is aan hun Turkse vader, die ooit als gastarbeider naar Nederland kwam en als kok begon te werken in bistro In Den Vollen Pot, brengen de vier broers Suleyman, Ozcan, Ozden en Ab Kan met deze nieuwe zaak een ode aan hun moeder, Anne Kan.

Anne Kan verruilde eind jaren zeventig het Turkse platteland voor Amersfoort. Naast het grootbrengen van haar dochter en haar vier zoons werd ze samen met haar man de drijvende kracht achter In Den Vollen Pot (volgens de familie Kan de eerste échte bistro van ons land).

Met Anne's Street Food & Bar een paar deuren verderop, brengen Annes zoons een culinair eerbetoon aan hun moeder. En als je Anne op z'n Turks uitspreekt, 'Annè', betekent dat 'mama', legt chef-kok Ryan Berendsen uit.

Het concept van het restaurant is simpel: street food gerechten om samen te delen met vrienden of familie. De gerechten worden aan tafel uitgeserveerd zodra het klaar is 'dus verser kan het niet', aldus de uitbaters.