Misschien heb je ze wel zien of horen vliegen rondom Leusden dinsdagochtend: vier apache gevechtshelikopters. Die zijn van de vliegbasis in Gilze-Rijen naar de tijdelijke basis in Leusden gevlogen voor een oefening.

Van maandag 26 september tot en met donderdag 29 september traint het Defensie Helikopter Commando (DHC) op meerdere plekken in Nederland. De 29ste is het de beurt aan Leusden. Ter voorbereiding op die oefening vliegen de helikopters vandaag naar de gemeente. De Apaches trainen het aanvallen en uitschakelen van gronddoelen onder een verhoogde dreiging. Dat houdt in dat de helikopters laag moeten vliegen om zich te verschuilen voor de 'vijand'.