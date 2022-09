De politie is zondagmiddag massaal uitgerukt naar de Bleijendaal in de wijk Schothorst in Amersfoort. Zij omsingelden daar een woning en een man is aangehouden.

De politie meldt op Twitter dat het om een persoon met verward gedrag gaat. Twee personen van het arrestatieteam zaten op het dak en een onderhandelaar was ter plaatse om de man uit de woning te krijgen. Uiteindelijk is de deur van het huis opengezaagd en kon de man aangehouden worden. In de woning is het een puinhoop. Ambulances en brandweer zijn ter assistentie opgeroepen. De straat is afgezet. Amersfoort Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort