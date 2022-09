Eens per twee jaar veranderen Amersfoortse huiskamers in kleine musea. Stoelen en tafels gaan aan de kant om plaats te maken voor exposities die elke passant mag komen bewonderen.

Sommige bezoekers zullen vreemde gasten zijn, aangezien ze er anders nooit over de vloer komen. Sommige kunstenaars zullen ook als dusdanig worden beschouwd, aangezien ze hier gewoonlijk niet exposeren.

Zo heet het evenement dan ook: Vreemde Gasten. Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober gaan van 12.00 tot 17.00 uur de deuren open van zo'n veertig locaties in de Amersfoortse binnenstad. De bezoeker krijg het advies een bezoek te beginnen met de overzichtstentoonstelling in Frame.de.galerie.

Die galerie is gevestigd in het witte gebouw De Stad van Cahen, op de hoek van Muurhuizen 104 en de Kerkstraat. Hier is werk te zien − én te koop, voor maar 75 euro − van alle deelnemende kunstenaars. Ook is hier een catalogus verkrijgbaar met de adressen en meer informatie.

De eerste editie van Vreemde Gasten vond plaats in 2010. Een van de initiatiefnemers was de Amersfoortse binnenstadbewoner Joep Houben. Als medeorganisator van de KunstKijkRoute liep hij op tegen een probleem: de meeste bezoekers van deze route gingen naar ateliers en woonhuizen in het historische centrum, zodat ze naast de kunst meteen enkele monumentale panden van binnen konden zien.

Hiermee waren kunstenaars van buiten de binnenstad in het nadeel. De manifestatie De Kamers in de Vlaamse stad Gent bracht hem op een idee. Daar deden monumentale gebouwen dienst als expositieruimten. Zoiets moest in Amersfoort ook kunnen, vond Houben.

In een weekend in het najaar van 2010 exposeerden kunstenaars uit de buitenwijken in de binnenstad. Dat was een bescheiden succes. De eerste editie trok tweeduizend bezoekers; dat werden er al snel vijfduizend.

Alleen al aan de Muurhuizen zijn acht adressen te vinden. Neem nummer 101, vlak bij de Dieventoren. Overtreders van de wet werden hier opgesloten. Het huis is gebouwd in de 16de eeuw en valt op door de piepkleine raampjes.

Hier exposeert onder anderen Roderique 'Dracorubio' Arisiaman. Zij maakt bewerkte foto's met heftige kleuren en een veelal sprookjesachtige atmosfeer. Echt iets voor liefhebbers van fantasy.