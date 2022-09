Elvis Presley, Roy Orbison en Buddy Holly komen vrijdag 30 september weer even tot leven in theater Flint in Amersfoort. Het concert Legends of rock-'n-roll moet een ode zijn aan deze legendes uit de muziekindustrie.

Amersfoort is een van de tien steden waar de nieuwe theaterproductie is te zien. Met kostuums, gitaren, brillen, microfoons en versterkers worden de drie zangers even tot leven gebracht. Jimmy Holmes uit de USA en Darren Page en Jimmy Lee uit Engeland treden samen met een live band op als Elvis Presley, Roy Orbison en Buddy Holly. "Deze mannen waren toch de grondleggers van de rockcultuur. Met deze muziek ga je terug naar het begin, naar de bron", zegt producer Arjan Deelen.