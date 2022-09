Een overstekende hardloper is donderdagmiddag rond 16.45 uur geschept door een stadsbus op de Maatweg in Amersfoort.

De man stak over bij het verkeerslicht, toen hij door de lijnbus werd geschept. Onduidelijk is of hij groen had. Een traumateam werd per helikopter ingevlogen naar het incident.

Het slachtoffer is met spoed en onder begeleiding van een trauma-arts overgebracht naar het UMC in Utrecht, hoewel het ongeval vlak bij het Meander Medisch Centrum plaatsvond.

De stadsbus raakte beschadigd en de passagiers zijn erg geschrokken. De politie doet onderzoek en hoort getuigen.