Een bestelbus en twee personenwagens zijn betrokken geraakt bij een verkeersongeluk op de Laan naar Emiclaer in Amersfoort.

De bestuurder van een rode personenwagen reed tegen het verkeer in en is op de andere twee voertuigen gebotst. Brandweerlieden waren snel aanwezig, omdat ze toevallig in de buurt waren. Zij hebben eerste hulp verleend aan de inzittenden.

Een van de bestuurders is door de brandweer gestabiliseerd in de auto, omdat ze last van haar nek had. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. Ambulancepersoneel doet op dit moment verder onderzoek naar eventueel letsel.