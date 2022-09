Burgemeester Mark Röell van de gemeente Baarn stelt zich beschikbaar voor een derde termijn als burgemeester. Hij wil graag opnieuw 'vol energie en passie' aan de slag.

Röell laat de gemeenteraad per brief weten dat hij graag een verbindende rol blijft vervullen tussen de Baarnse samenleving en de overheid, maar ook tussen verschillende groepen in Baarn. 'In de afgelopen elf jaar heb ik met zeer veel mensen in de gemeente Baarn en daarbuiten een relatie opgebouwd. Deze zet ik graag in voor het belang van onze gemeente', aldus Röell.

Röell werd in maart 2011 benoemd als burgemeester van de gemeente. Zes jaar daarna, in 2017, werd hij herbenoemd voor een tweede termijn van zes jaar.