Aan de Palestinaweg Oost in recreatiegebied Over de Laak komt misschien een nieuwe woonplek voor acht tot tien mensen die niet zelfstandig kunnen wonen of overlast veroorzaken in een 'normale' woonwijk. Over de komst van de zogeheten 'Skaeve Huse' gaat de gemeente 20 oktober eerst in gesprek met buurtbewoners, voordat ze definitief over het plan beslist.

De Skaeve Huse zijn bedoeld voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen in een gewone straat of buurt. Vaak hebben deze mensen een achtergrond die bestaat uit overlast met een mix van psychische klachten, drank, drugs en agressie. In de Skaeve Huse krijgen zij begeleiding en wonen ze in een prikkelarme, rustige omgeving op afstand van een woonwijk. Omdat de gemeente Amersfoort ook voor deze mensen een passende woning wil vinden, heeft ze onderzoek gedaan naar de meest geschikte locatie. De Palestinaweg Oost in Over de Laak lijkt als beste uit de test te komen. De gemeente organiseert donderdag 20 oktober een inloopbijeenkomst in de Kruispuntkerk om het plan uit te leggen en bewoners de gelegenheid te geven vragen te stellen en opmerkingen te maken. Naar aanleiding van die bijeenkomst beslist de gemeente of het plan doorgaat of dat ze misschien toch op zoek moet naar een andere locatie.