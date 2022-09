Op industrieterrein Harselaar in Barneveld is woensdagmorgen rond 6.45 uur een scooterrijder frontaal op twee fietsers geknald. Het was zo'n harde klap dat het voorwiel van de fiets is gebroken. De scooterrijder en een van de fietsers raakten gewond.

Het ongeval vond plaats op het fietspad langs de Baron van Nagellstraat. Voorbijgangers verleenden eerste hulp tot de ambulance ter plaatse was. De scooterrijder is uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht in Amersfoort en de fietser naar de huisartsenpost. De andere fietser heeft de scooterrijder kunnen ontwijken en is ongedeerd gebleven. Er is sprake van aanzienlijke schade. Getuigen worden gehoord door de politie en verklaringen van beide partijen worden afgenomen.