In het oude pand van de V&D in de Hellestraat in Amersfoort komt een vestiging van de Action. De goedkope winkelketen met schoolspullen, wasmiddelen en verjaardagscadeaus opent op 24 september haar deuren.

Maar er zat toch al een Action in Amersfoort? Dat klopt, in winkelcentrum Amicita, iets verderop, zit ook een filiaal van de winkelketen. Maar de koopgoot stond al een tijdje op de planning om gesloten te worden en vrijdag 23 september is het zover. Alle spullen verhuizen die dag naar het nieuwe pand in de Hellestraat.

Daarmee krijgt het voormalig V&D-pand een herbestemming. Het gebouw aan de Hellestraat stond al geruime tijd leeg nadat ook Hudsons Bay failliet was gegaan, maar in augustus van dit jaar leek er schot in de zaak te zitten.

Het pand werd opgesplitst in drie winkels en woningen, waarna kledingzaak Costes zich als eerste vestigde in één van de winkels. De Action komt daar nu bij. De derde winkel is nog niet bekend.