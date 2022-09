Binnen een mum van tijd was het geregeld: de tijdelijke opvang van vluchtelingen in de kerk Het Kruispunt in Amersfoort. De komende drie weken zullen veertig asielzoekers uit Ter Apel in de kerk verblijven.

"Na het zien van de beelden uit Ter Apel kwam ons hart in beweging", vertelt Jiska van Dorssen van Het Kruispunt. "We zijn een kerk en vinden dat we voor onze medemensen klaar moeten staan. Toen we de vraag vanuit ons netwerk kregen of het mogelijk was om asielzoekers op te vangen zijn we direct in actie gekomen."

Dat verzoek kwam amper twee weken geleden, maar dinsdagavond arriveren de veertig mensen uit Ter Apel al. "Samen met de buurt hebben we er de afgelopen tijd voor gezorgd dat het opvangen van deze mensen mogelijk werd", zegt Van Dorssen. "Meer dan driehonderd mensen hebben zich aangemeld als vrijwilliger en zo hebben we de taken goed kunnen verdelen, van boodschappen doen tot het regelen van bedden."

Afgelopen vrijdag kreeg de kerk groen licht en in vijf dagen tijd lukte het om van de bovenverdieping een tijdelijke opvang te maken. "Deze ruimtes gebruiken we normaal gesproken voor de kinderdiensten, maar voorlopig is de bovenverdieping even ingericht als opvang", aldus Van Dorssen. Drie van de vier zalen zullen in ieder geval de komende drie weken dienstdoen als slaapkamers. De vierde zaal is ingericht als woonkamer.

De veertig asielzoekers verblijven in ieder geval tot 11 oktober in Het Kruispunt. "Of tot er een oplossing is. We zetten deze mensen in ieder geval niet zomaar op straat."

Hoewel de opvang in Het Kruispunt een particulier initiatief is, werken de initiatiefnemers samen met de gemeente, de VRU en het COA, zo valt te lezen in een brief aan de gemeenteraad. Ook is er contact gelegd met de wijkagent en heeft Het Kruispunt zelf alle omwonenden op de hoogte gesteld.