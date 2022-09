Heeft de 34-jarige D.K. uit Den Haag wel echt zo’n grote rol gespeeld bij het drugslab op bedrijventerrein Isselt in Amersfoort, dat in oktober vorig jaar door de politie werd opgerold? Met een omzet van 750.000 euro per maand gold de brouwerij van synthetische drugs als een van de meest omvangrijke van het land. Dan wil je niet graag als kopstuk de boeken in gaan.

De inhoudelijke zitting tegen D.K. en medeverdachte M. P. bij de rechtbank Utrecht, kreeg dinsdagmiddag een onverwachte wending. In plaats van dat het openbaar ministerie met strafeisen kwam tegen de mannen voor hun rol bij het Amersfoortse drugslab, werd de zaak alweer geschorst voordat die goed en wel was begonnen. De advocaat van K. wilde heel graag nog een getuige horen. In zijn ogen een getuige die kan vertellen dat K. helemaal niet zo'n hoge pief is geweest in de organisatie rond de productie van het verslavende goedje amfetamine. En na lang beraadslagen wees de rechtbank dat verzoek toe: er komt een extra getuigenverhoor. Dit tot ergernis van de andere verdachte M.P. die ondertussen - een jaar na zijn arrestatie - graag hoort of en zo ja voor hoelang hij gestraft gaat worden. Zelf ontkent hij tot nu toe enige betrokkenheid bij het lab. De politie vond op een maandagmiddag in oktober vorig jaar de uiterst professionele productielijn voor drugs, achter in een pand dat op naam stond van een autogaragebedrijf. De showroom en het kantoor aan de straatkant bleken slechts een dekmantel. De recherche had ruim een dag nodig om het lab te ontmantelen en trof onder meer duizenden liters drugsafval aan. De eigenaren van het garagebedrijf, familie van elkaar, worden verdacht van betrokkenheid bij de zaak.