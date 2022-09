De woningcorporaties in de regio Amersfoort hebben aangeboden om tot en met 2030 ruim 7500 sociale en middenhuurwoningen in de provincie Utrecht te realiseren. Het is nu aan de minister voor Volkshuisvesting, Hugo de Jonge, om het aanbod goed te keuren.

De woningcorporaties in de regio Amersfoort zijn samen verenigd in Samenwerkende Woningcorporaties Eemland en Gelderse Vallei (SWEV). Van die 7500 woningen zijn er circa 6000 sociale huurwoningen en 900 middenhuurwoningen. Van de overige 700 woningen is de invulling nog onbekend.

Het merendeel van deze huurwoningen, 80 procent, zouden in de gemeenten Amersfoort en Soest komen te staan: respectievelijk 5000 en 900. In welke wijken die woningen dan komen, kan Peter Toonen, voorzitter van SWEV niet zeggen. "Het is eigenlijk door heel de gemeente heen."

In de andere gemeenten - Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden en Woudenberg - is het de bedoeling dat er tussen de 100 en 500 woningen worden gerealiseerd.

Maar eerst moet het aanbod van de woningcorporaties nog langs minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting. Op 13 oktober zet hij zijn handtekening onder het plan. "Het is een belangrijke eerste stap'', zegt Toonen. "Maar de stappen daarna zijn zeker zo belangrijk. We weten hoe hoog de nood is en op papier kun je niet wonen. Dus kom maar op. Wij bouwen graag drie woningen per dag'', aldus de voorzitter.