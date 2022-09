Saxofonist Bart Wirtz komt op woensdag 28 september naar de Observant in Amersfoort. Wirtz heeft meerder jazzprijzen in de wacht gesleept, waaronder de Erasmus Jazzprijs, de Leiden Jazz Award, de Breda Jazzprijs en de Edison Jazzism Publieksprijs.

In het historische pand in het hart van Amersfoort zal de saxofonist samen met de Britse singer-songwriter Jono McCleery optreden. Tickets kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar via de site van de Observant.