In de Emmaüskerk in Barneveld vindt op zaterdag 1 oktober het Korenconcert plaats. De opbrengst van deze avond gaat naar het Prinses Maxima Centrum. In het specifiek voor onderzoek naar hersentumoren.

Onder meer het Choir4Hope uit Barneveld onder leiding van Peter Overduin, de Urker Mans Formatie en de bariton Sierk Krol zullen tijdens het concert aanwezig zijn. Burgemeester Jan Luteijn sluit de avond af. Toegang voor het concert is 15 euro. Tenzij je jonger bent dan twaalf jaar, dan betaal je 5 euro.