GGz Centraal wil met bewoners van de Amersfoortse wijk Berg Zuid praten over overlastgevende personen die zich ophouden in de wijk. Dat staat te lezen in een brief die verspreid is onder buurtbewoners.

Buurtbewoners vertelden eerder deze maand in het AD dat ze zich onveilig voelen in hun woonomgeving. Ze wijzen naar het terrein van Zon & Schild waar volgens hen mensen met psychiatrische problemen vandaan komen die voor overlast zorgen. Zo zouden er mensen laveloos op de paden liggen en oneerbare voorstellen doen aan kinderen. "Mijn kinderen mogen niet meer buitenspelen, zolang die engerds hier vrij rondlopen", zei één van hen eerder. ggz Centraal ging als reactie hierop al om tafel met zorgorganisaties die op het Zon & Schildterrein aan de Utrechtseweg gebouwen huren, met de wijkagent en de gemeente. Buurtbewoners zelf werden nog niet uitgenodigd aan tafel. Informatiebijeenkomst In de recentste bewonersbrief erkent de zorgorganisatie dat de overlastgevende personen 'ten dele' van het terrein van Zon & Schild komen. 'Wij voelen gezamenlijk de verantwoordelijkheid om hier iets aan te doen.'