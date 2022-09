Het Dorpsfeest Hoogland sluit op zondagavond de 28e editie, de eerste sinds de coronapandemie af. Volgens bestuurslid Gertjan van den Hengel is het 'een weekend zonder enige wanklank en met een een positief gevoel.'

"Voor de bezoekers en de vrijwilligers, die zo hard hebben gewerkt, vind ik het weer vandaag jammer", aldus Van den Hengel. "Maar naar het hele feest gekeken, hebben we een uitermate positief gevoel." De verwachtingen van deze editie van het normaal zo succesvolle feest, waren hoog.

Precieze bezoekersaantallen had Van den Hengel zondag nog niet, vóór het feest sprak hij over zo'n 30.000 bezoekers over het hele weekend. " Zaterdag was het druk, er was toen nog redelijk wat zon. Maar op zondag lijkt de zon op te zijn. Toch waren er zelfs vandaag meer mensen die we gezien het weer verwachtten. De feesttent staat helemaal vol, toch zo'n 2500 man."

"Het is een weekend geweest zonder enige wanklank, alles is goed verlopen", aldus de tevreden Van den Hengel. Het is op naar volgend jaar, de 29e editie. En hopen dat het weer dan wél meezit.