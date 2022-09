Bij de Amersfoortse milieustraat heeft in de nacht van zaterdag op zondag een brand gewoed. Omwonenden werd rond middernacht geadviseerd hun ramen gesloten te houden. De brand is inmiddels geblust.

"Het blussen zorgde voor behoorlijk wat rookontwikkeling, waar mensen in de stad last van zouden kunnen hebben, vandaar het advies. Er zaten voor zover bekend geen schadelijke stoffen in", aldus een woordvoerder van de VRU. Waardoor de brand kon ontstaan, is nog niet bekend. Rond tien voor half drie 's ochtends meldde de VRU dat de brand was geblust.

In juli had de vuilstort aan de Nijverheidsweg ook al te maken met een brand.