Tussen wat regenbuien door ging op zaterdagochtend het festival PITSTOP van start op de Amersfoortse Stadsring. De eerste bezoekers druppelen langzaam binnen, maar vooralsnog wordt er vooral muziek gedraaid voor een lege dansvloer.

Het startsein werd om tien uur gegeven door Arne Schaddelee, gedeputeerde bij de Provincie Utrecht, D66-wethouder Tyas Bijholt, en Johanna van der Werff, van de kopgroep Van Ring naar Park, de drijvende organisatie achter het feest. Een uurtje later blijft de Stadsring nog grotendeels leeg. Hier en daar lopen wat gezinnen, en kinderen maken gebruik van de fietsbaan die op de weg is opgesteld.

Walter Gerritsen, van burgerinitiatief Van Ring naar Park, verwacht meer drukte later op de dag. "Om twee uur gaan we hier met de gedeputeerde van de provincie en gemeenteraadsleden in gesprek met Amersfoorters, over hoe zij de Stadsring opnieuw ingericht zouden zien, de hoop is dat daar veel mensen op af komen."

Het festival is gratis toegankelijk. Naast muziek zijn er verschillende sportieve activiteiten die door de bewoners zelf zijn georganiseerd.

Ook de gevreesde verkeerschaos blijft vooralsnog uit. Op de drukke kruising van de Van Asch van Wijckstraat en de Stadsring, rijdt het verkeer soepel door. "Gelukkig is er vandaag weinig woon werkverkeer", zegt een verkeersregelaar.

Naast een feestje, is PITSTOP ook een experiment. GroenLinks en D66 willen hiermee aantonen dat een deel van de ring kan worden vergroend en worden overgegeven aan fietsers en voetgangers.