Liefhebbers van een feestje moeten nog even geduld hebben. Festival PITSTOP gaat zaterdag pas van start. Toch kan het verkeer sinds vrijdagavond 21.00 uur al niet meer langs de feestlocatie. Om het festival op te kunnen bouwen, werd de Stadsring in Amersfoort vast afgezet.

"Wat een gek gevoel hè", zegt een van de vrijwilligers terwijl ze midden op het asfalt van de Stadsring staat. Terwijl op een doordeweekse dag zeker 30.000 auto's over de weg rijden, komt er nu geen enkel blik langs.

Meters aan plaszuilen staan opgesteld langs de kant van de weg, evenals tientallen dixi's. In de abri voor het stadhuis staan drie koelvitrines te schuilen, althans zo lijkt het. Het zijn niet alledaagse taferelen op de doorgaans zo drukke vierbaansweg.

Even na 20.00 uur zijn beide rijrichtingen van de weg afgesloten, om ruimte te maken voor de opbouw van festival PITSTOP. Een enkele automobilist probeerde nog langs de afzettingen te slalommen, maar als verkeersregelaars ook pionnen hebben geplaatst om rijrichtingen aan te geven, is het voor iedereen duidelijk. Er langs proberen te komen, heeft geen zin.

Het PITSTOP festival duurt een weekend lang en laat zien wat er mogelijk is als één stuk stadshart niet gedomineerd wordt door auto's. Op het asfalt kan onder andere worden gerolschaatst, gebadmintond, geyogaad en gedanst op muziek. Camera's op verschillende punten in de stad meten hoe het verkeer zich komend weekend beweegt. Ook dat is onderdeel van het experiment.

Stadsdichter Twan Vet was vanavond al aanwezig om mee te krijten aan een gedicht dat hij schreef met de titel: 'Ik neem een voorschot op de rust. Of de strofen bij aanvang van het festival ook nog op het asfalt staan is de vraag. Rond 20.45 uur begint het toch weer te druppen.