In Baarn is mogelijk een insluiper gepakt die door de politie op de hielen werd gezeten. De man zou eerder op de avond in restaurant zijn slag hebben geslagen bij restaurant Cosa.

Het zou de tweede avond op rij zijn dat er ingebroken werd bij het restaurant in het centrum van Baarn. De verdachte werd betrapt en sloeg op de vlucht. De politie stuurde een bericht uit via Burgernet met een signalement. Iets voor 22.30 uur liet de politie weten dat de verdachte was aangetroffen. Mogelijk gaat het om een man die op de Lommeroord werd aangehouden. De omgeving van die straat werd afgezet. De Lommeroord ligt ruim 500 meter van het restaurant. Of de verdachte ook buit heeft gemaakt en of die ook is aangetroffen bij de man die nu is aangehouden, is niet bekend.