Op de A27 bij knooppunt Eemnes is vrijdagmiddag een bestelbusje uit de bocht gevlogen. De bestuurder kwam er ongedeerd vanaf.

Het gaat om de bocht in de snelweg in de richting van Amsterdam, ter hoogte van hotel de Witte Bergen. De bestuurder verloor in de bocht de macht over het stuur en kwam in de bosjes terecht.

Een berger laat een kraan komen om de zwaar beschadigde bestelbus te bergen.