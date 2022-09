Tijdens de herbouw na de allesverwoestende brand van 2007 stond de Elleboogkerk jarenlang in de steigers. En nu wéér. De reden: groot onderhoud.

Het houtwerk van het rijksmonument aan de Langegracht is aangetast door de huiszwam, een tamelijk agressieve schimmel. Het hout van de toren wordt geschilderd en de gevel krijgt nieuwe kozijnen. ,,De elementen maken zo’n toren kwetsbaar”, zegt Flip van de Burgt, mededirecteur van Van de Burgt & Strooij.

Het restauratiebedrijf kocht de kerk, waarin tot de brand het Armandomuseum was ondergebracht, in 2018 voor ruim 750.000 euro. Samen met Amersfoort in C is een ambitieus plan ontwikkeld om in de kerk en de aanpalende pastorie een nieuw museum te vestigen.