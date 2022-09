Twee auto's zijn donderdagmiddag omstreeks 13.00 uur op elkaar gebotst bij de kruising tussen de Larikslaan en de Groene Zoom in Leusden.

De achterste auto had zijn voorganger mogelijk over het hoofd gezien, wat een aanrijding tot gevolg had. Het ongeval zorgde voor enige verkeershinder. Alle betrokkenen zijn inmiddels gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Niemand raakte gewond.