Met de postume toekenning van een Mobilisatie Oorlogskruis aan Peter Snel en Leendert van Staalduinen, oud-gevangenen van Kamp Amersfoort, lost Defensie een ereschuld in. Beide mannen zetten zich in mei 1940 in voor de verdediging van Nederland, maar werden hiervoor nooit onderscheiden.

Tijdens de mobilisatieperiode was Van Staalduinen ingedeeld bij een regiment 'wielrijders' van de infanterie in de omgeving van Dordrecht. Om de 'Arbeitseinsatz' te ontlopen, dook hij in de oorlog onder. Bij het bombardement van Eindhoven, in augustus 1944, werd hij opgepakt, vastgezet in Kamp Amersfoort en van daaruit gedeporteerd naar Duitsland. Op 8 januari 1945 overleed Van Staalduinen, 27-jaar oud, in concentratiekamp Neuengamme.

Snel, veehandelaar, overleefde zijn gevangenschap wel. Aan het begin van de oorlog was hij soldaat bij de artillerie. Ondanks een door de Duitsers ingesteld verbod, handelde hij en zijn vader in vee met bevriende Joodse boeren. Toen senior werd opgepakt en vastgezet in het huis van bewaring in Zwolle, nam zijn zoon diens plek in. Daarvandaan werd Snel overgebracht naar Amersfoort.

De onderscheidingen worden maandag 19 september uitgereikt in Kamp Amersfoort aan respectievelijk een neef van Van Staalduinen en aan de dochter van Snel. Het Mobilisatie Oorlogskruis werd in 1948 ingesteld door de toenmalige koningin Wilhelmina en was bestemd voor (oud-)militairen, die na 6 april 1939 en voor 20 mei 1940 ten minste zes maanden in dienst waren. Nog altijd worden er eretekens toegekend aan inmiddels hoogbejaarde veteranen. De minister van Defensie kan het kruis ook postuum toekennen.