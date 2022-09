Niets zo irritant én gevaarlijk dan laaghangende takken die over ruiterpaden hellen. Wie net een galopje maakt of een stevige draf rijdt, moet plotseling wegduiken, om nergens tegenaan te rijden. Het Utrechts Landschap knapt daarom deze maand de ruiterpaden op in haar natuurgebieden.

Bermen worden gemaaid en overhangende takken gesnoeid, zodat ruiters en menners weer beter doorgang hebben. Ongelijkmatige ruiterpaden vol kuilen, kunnen voor blessures zorgen aan de paardenbenen. Ook daar gaat het Utrechts Landschap nu wat aan doen. De afgelopen jaren hebben bezuinigingen ervoor gezorgd dat er minder geld beschikbaar is voor natuur en recreatie, terwijl het wel steeds drukker wordt in de natuurgebieden. Daarom voerde Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug samen met een aantal terreineigenaren het ruitervignet in. Ruiters betalen daarvoor een bedrag, zodat ze op de paden mogen. Van dat geld wordt nu onderhoud gepleegd. Behalve snoei- en egaliseerwerkzaamheden, gaat het Utrechts Landschap ook de afwatering op de ruiterpaden verbeteren. Dit om te voorkomen dat de paden door modder en plassen bij slecht weer voor ruiters en menners onbegaanbaar zijn.