In een woning aan de Bremstraat in Baarn is woensdagochtend een flinke hoeveelheid drugs aangetroffen. De politie vond maar liefst drie kilo aan henneptoppen en 31 xtc-pillen. Als kers op de taart werden ook nog 732 erectiepillen aangetroffen.

De politie kreeg de woning op het oog na een melding van Meld Misdaad Anoniem afgelopen maandag. Er zou in de woning vermoedelijk sprake zijn van handel in harddrugs. Die gedachte bleek te kloppen. De bewoner van het pand is verdachte en wordt op een later moment gehoord. De drugs worden vernietigd, laat de politie weten.