Een fietser is dinsdagmiddag gewond geraakt nadat die op de Barchman Wuytierslaan in Amersfoort werd aangereden door een auto. De politie vond drie lachgastanks in de auto en heeft de bestuurder aangehouden.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. Ook is niet bekend of de bestuurder onder invloed was van lachgas op het moment dat hij de fietser aanreed. Wel is hij door de politie aangehouden en meegenomen naar het bureau. De fietser raakte gewond en is door het ambulancepersoneel geholpen.

Gasfles dicht

Het vervoeren van lachgas is niet verboden. Je mag maximaal 2 kilo meenemen in de auto, maar dan moet de gasfles wel dicht zijn en vaststaan. Het is wel verboden om meer dan 2 kilo te vervoeren als particulier en om onder invloed van lachgas deel te nemen aan het verkeer.