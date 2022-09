Het Glazen Huis komt dit jaar weer naar Amersfoort. Omdat er vorig jaar slechts beperkt bezoekers konden worden ontvangen vanwege de corona-maatregelen, is de stad opnieuw aangewezen als locatie voor het evenement.

In de week voor Kerst zullen 3FM-dj's zich een week lang op laten sluiten in het Glazen Huis, dit jaar om geld op te halen voor Het Vergeten Kind. Een stichting die zich inzet voor kinderen die opgroeien in probleemgezinnen.

Met de komst van het Glazen Huis naar Amersfoort - een jaar geleden - werd de langgekoesterde droom van burgemeester Lucas Bolsius werkelijkheid. Die droom viel echter al snel in duigen toen Mark Rutte aankondigde dat Nederland opnieuw op slot ging. Slechts bij de eerste dag van het Glazen Huis was publiek welkom, Amersfoort fungeerde daarna slechts als 'uitzendbasis'.

Om die reden laat 3FM nu weten dat er opnieuw is gekozen voor Amersfoort als Glazen Huis-stad. "Waarom gaan we opnieuw naar Amersfoort? Omdat vorig jaar wegens de corona-maatregelen het alleen op de eerste dag mogelijk was bezoekers te ontvangen. Daarom is iedereen dit jaar weer uitgenodigd langs te komen in Amersfoort."

De vier DJ's van 3FM Serious Request haalden vorig jaar vanuit het Glazen Huis in Amersfoort 2.000.183 euro op.