In Bunschoten hebben passanten meerdere dode ganzen aangetroffen in een vijver. Of de dieren zijn geveld door het vogelgriepvirus is nog niet vastgesteld.

Er liggen in en rond de Stadsgracht zeker acht dode ganzen. In het water zelf, maar ook in het weiland in de buurt. Omdat er vogelgriep heerst, is het dringende advies om dode vogels niet aan te raken en ook honden bij de kadavers weg te houden.

Of vogelgriep ook de oorzaak is, moet nog worden vastgesteld. Het virus werd afgelopen week ook binnen de gemeente Bunschoten-Spakenburg vastgesteld. Een hobbyhouder moest zijn 150 vogels laten afmaken. Ook elders in de regio is het virus aangetroffen. Zo moesten ruim 1200 (water)vogels op een mbo-opleiding in Barneveld worden vergast, nadat het virus bij één vogel was vastgesteld.