Een auto is zaterdagochtend rond 11.00 uur op een lichtmast geknald bij de kruising van de Laan naar Emiclaer en Rondweg Oost.

Het is nog onduidelijk wat er exact is gebeurd, maar de auto lijkt op een lantaarnpaal te zijn gebotst. De lantaarnpaal staat nu scheef en de auto heeft schade. De auto is inmiddels weggesleept en de bestuurder is niet gewond geraakt.