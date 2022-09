De energierekening is hoger dan ooit. Daarom gaat de gemeente Woudenberg haar inwoners helpen bij het verlagen van de energierekening. Hoe? Door middel van de WAUW-week, die plaatsvindt van 10 tot en met 14 oktober.

Tijdens de WAUW-dagen staan allerlei activiteiten rond het thema energie op de planning. Zo worden bezoekers geïnformeerd over praktische duurzaamheidsonderwerpen dicht bij huis en krijgen ze advies over hoe ze op verschillende gebieden energie kunnen besparen.

Op maandagavond 10 oktober wordt de week afgetrapt met een discussieavond om op vrijdag af te sluiten met een stand-up bioloog, die vertelt over het belang van diversiteit in de natuur, klimaatverandering, duurzaamheid en energie.

Rekening omlaag brengen

Daarnaast is er op woensdagavond een Energiecafé in Woudenberg, waar bezoekers zich kunnen laten informeren over het omlaag brengen van je rekening. Vervolgens maken zij met een quiz kans op een duurzame prijs. Aansluitend is er een documentaire te zien over de de haalbaarheid van een wereld zonder schaarste en genoeg energie, vervoer en gezonde voeding. Bezoekers kunnen zich gratis aanmelden.