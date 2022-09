Gelderland gaat alle protestvlaggen langs provinciale wegen verwijderen. Volgens de provincie zijn de omgekeerde doeken niet langer veilig vanwege het 'najaarsweer'. Gelderland volgt daarmee de lijn die verschillende andere overheden, zoals ook buurprovincie Utrecht, inmiddels hebben ingezet.

"Tot nog toe zijn we coulant omgegaan met de protestvlaggen", zegt provinciebestuurder Helga Witjes. "Als er geen acuut gevaar was voor de verkeersveiligheid en de bomen niet werden beschadigd, lieten we protestvlaggen hangen. Nu gaan we ze met het oog op het najaarsweer verwijderen. Zo voorkomen we dat een vlag loslaat en het zicht van een fietser of automobilist belemmert."

De omgekeerde vlaggen zijn de afgelopen maanden verspreid door Nederland opgehangen als protestactie tegen het stikstofbeleid. Gelderland wil de vlaggen in de hele provincie voor 16 oktober weg hebben. Ook daarin volgt ze de lijn van 'buurman' Utrecht, die eerder in het AD al aangaf de vlaggen medio volgende maand verwijderd te willen zien.

Het al dan niet weghalen van de vlaggen levert in sommige gemeenten in de regio Amersfootr discussie op. In Barneveld, boerendorp bij uitstek, leidde de 'lakse houding' van het gemeentebestuur tot politieke ophef. Pro '98, een samenwerkingsverbond van PvdA, D66 en Pro Barneveld, snapt niet dat burgemeester Luteijn de vlaggen niet laat weghalen. Het gemeentebestuur wilde niet antwoorden op de vragen.

Provinciebestuurder Witjes roept boeren op de medewerkers tot slot op ongestoord hun werk te laten doen. "Dat doen ze met het oog op de verkeersveiligheid van ons allemaal." Gelderland begint het losknippen in de regio's Arnhem en Nijmegen: daar staat voor later deze maand de herdenking van operatie Market Garden op het programma, en de provincie vindt het respectloos als er dan omgekeerde vlaggen wapperen.