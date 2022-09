Bij Aeres in Barneveld, een mbo voor dierverzorging, is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 1250 aanwezige kippen en watervogels op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Binnen een straal van 1 kilometer bevindt zich één ander pluimveebedrijf. Dat wordt de komende twee weken intensief gescreend op ziekteverschijnselen die kunnen duiden op vogelgriep. Datzelfde geldt voor 29 andere pluimveebedrijven die binnen 3 kilometer van de school gevestigd zijn. Voor 258 andere bedrijven, in een straal van 10 kilometer, geldt per direct een vervoersverbod.

Barneveld, het hart van de Nederlandse pluimveesector, is al zwaar getroffen door vogelgriep. Eind vorige week werd bekend dat 41.000 leghennen moeten worden afgemaakt. Ook in het nabijgelegen Bunschoten is een uitbraak. Daar betreft het een hobbyhouder met 150 siervogels.

Het is de zoveelste klap voor het pluimveerijke Barneveld: na een jaar waarin het virus opleefde en soms weer even leek te bedaren, is het opnieuw raak in de gemeente waar dik 3 miljoen kippen wonen.