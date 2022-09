Hulpdiensten zijn maandagavond massaal afgegaan op een melding van een voertuig te water aan de Havenweg in Amersfoort. De bestuurder van de auto was even spoorloos, maar is inmiddels in goede staat aangetroffen. Hij of zij bleek de auto eigenhandig in het water te hebben geduwd.

Het voertuig verdween vrijwel direct na het incident naar de bodem. Daarop werden brandweerduikers ingezet om in het water te zoeken naar de auto en eventuele gewonden. Na een korte zoekactie, bleek er niemand in het voertuig te zitten. Politiewoordvoerder Maren Wonder: "Het gaat om een incident in relationele sfeer. We hebben de persoon gevonden. Er gingen geruchten over een achtervolging, maar dit is niet waar." Even klonken er geluiden dat het zou gaan om een achtervolging van een persoon in een gestolen auto. Ook vanwege het feit dat zowel een politiehelikopter als een traumaheli werden opgeroepen. Echter ging het om een verwarde persoon, of iemand met psychische problemen, die de auto van een familielid had meegenomen en naar de plek van het incident reed. Daar aangekomen, duwde hij/zij de auto het water in, met alle consternatie tot gevolg. De persoon is inmiddels in goede staat door de politie aangetroffen.