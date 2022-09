De Wakkerendijk in Eemnes krijgt weer een make-over. Na het plaatsvinden van meerdere ongelukken op de weg nam de onvrede van bewoners steeds meer toe. Een tweede aanpassing kon daarom niet uitblijven.

Vanochtend kwam het verkeerskundig adviesbureau van Erwin van Dalen voor de zoveelste keer samen om te praten over aanpassingen aan de bekritiseerde Wakkerendijk. Na de laatste aanpassingen van enkele weken terug reed er namelijk nog een automobilist zijn auto in puin.

Toen werden er twee zwart-witte paaltjes aan het begin en aan het eind verwisseld voor gele exemplaren. Deze week worden de paaltjes meer naar de zijkant toe geplaatst, wordt er een nieuwe middellijn geplaatst en komen er grotere reflecterende witte vlakken op het wegdek.

Al langere tijd is er discussie over de verkeersveiligheid van de weg. Zo reden auto's vaak te hard en was er regelmatig sprake van een botsing of aanrijding. Zo zegt bewoner van de Wakkerendijk Caroline Alting Siberg: "Een van onze buren is op deze weg een familielid verloren doordat hij werd aangereden op de fiets. Dat verhaal is natuurlijk bij alle inwoners blijven hangen. Je moet gewoon constant blijven uitkijken op deze weg."

Toch zijn de inwoners van Eemnes niet tevreden met de aanpassingen aan de dijk: "Wij overzien dat de aanpassingen aan de dijk niet de gewenste gevolgen teweeg zullen brengen. Daarnaast verpesten de paaltjes en de grote witte vlakken op de weg het straatbeeld. Het liefst zouden we flitspalen aan de weg willen, maar helaas kan dat niet."

Desondanks hoopt de gemeente dat door de nieuwe aanpassingen automobilisten langzamer zullen gaan rijden.