De brandweer heeft zondagavond de Hogenhof in Nijkerk schoongespoten, nadat bewoners klaagden over prikkende ogen en gevoelige luchtwegen. De waarschijnlijke boosdoener was formaline, een chemische stof die wordt gebruikt voor het verwijderen van onkruid en mos.

De straat werd afgezet. Om zichzelf te beschermen droegen brandweerlieden ademluchtmaskers. Het is al de tweede keer in korte tijd dat de brandweer in Nijkerk in actie moest komen na gezondheidsklachten door het gebruik van formaline. De eerste keer gebeurde dat half juli, toen op de Lorentzhof. Ook daar werd de straat schoongespoten.