De blijdschap over de recente aankoop van twee grote stadsgezichten van Caspar van Wittel, voor ruim 3 miljoen euro, was groot. Maar om die te kunnen restaureren, zijn opnieuw minstens 'enkele tienduizenden' euro's nodig.

Een deel daarvan hoopt de Stichting Vrienden van Caspar van Wittel binnen te halen met de opbrengst van een concert van het Vanvitelli Trio, op 18 september, in de Sint Franciscus Xaveriuskerk. Voor het rest van het benodigde bedrag zal een beroep worden gedaan op vermogende, particuliere donoren, aldus Hans Kattemölle, voorzitter van de stichting.

Na een paar jaar geleden te hebben misgegrepen op een veiling in Londen, lukte het Museum Flehite in juni om twee doeken van de in Amersfoort geboren schilder Van Wittel (1653 - 1736), die in Italië furore maakte als Gaspare Vanvitelli, te verwerven. Het ene doek toont de Tiber in Rome, het andere de haven van Napels. Tot en met 11 september zijn de twee werken nog te zien in Flehite, op de tentoonstelling over drie generaties Withoos.

Tijdens het concert speelt het Vanvitelli Trio, met daarin Amersfoorter Krijn Koetsveld op orgel en klavecimbel, onder meer werken van Vivaldi en Sweelinck.