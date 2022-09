Bij een botsing op de Bergpas in Amersfoort, waarbij drie auto's betrokken waren, is in de nacht van zaterdag op zondag een flinke ravage ontstaan. Na het ongeluk werd de weg enige tijd afgesloten.

Een bestuurder van een Audi met inzittenden, komend uit de richting van de Rondweg-Noord, vloog uit de bocht, reed een verkeerslicht omver en kwam op de andere rijbaan tot stilstand. Hierdoor moest een auto op de Bergpas vol in de remmen. Een achteropkomende auto knalde daar weer achterop. Een van de inzittenden van de Audi was onder invloed van alcohol en vermoedelijk ook van lachgas. De man vertoonde vervelend gedag en moest door de politie tot de orde worden geroepen. De man haalde even later nog een lachgastank tevoorschijn. De drie voertuigen raakte flink beschadigd. Niemand raakte gewond.