Aan de Kruiskamp in de gelijknamige Amersfoortse wijk is in de nacht van zaterdag op zondag een auto in vlammen opgegaan.

Net voor de kruising met de Liendertseweg brak brand uit in een geparkeerde BMW. Buurtbewoners merkte de brand op en schakelde direct de brandweer in. De brandweer wist het vuur te blussen maar kon niet voorkomen dat de auto zwaarbeschadigd raakte. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet bekend. Vermoedelijk gaat het wederom om brandstichting. De voorbije maanden zijn opvallend veel auto's in brand gestoken.