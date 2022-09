Op een pluimveebedrijf in Barneveld is vogelgriep vastgesteld. De 41.000 kippen op het bedrijf worden gedood. De vondst heeft grote impact op bedrijven in de hele regio.

Er liggen geen andere pluimveebedrijven binnen een kilometer rond het bedrijf, wat betekent dat die vooralsnog niet worden geruimd. Wel worden ze, zoals gebruikelijk na een uitbraak, de komende twee weken gescreend op vogelgriep.

Toch heeft de uitbraak forse gevolgen voor de rest van de regio. In een zone van 10 kilometer geldt per direct een vervoersverbod voor pluimvee en eieren. In die zone liggen 220 pluimveebedrijven.Toch heeft de uitbraak forse gevolgen voor de rest van de regio. In een zone van 10 kilometer geldt per direct een vervoersverbod voor pluimvee en eieren. In die zone liggen 220 pluimveebedrijven

Barneveld werd dit jaar en vorig jaar al meermaals hard getroffen door het virus. 'Opnieuw een klap voor de sector', twitterde burgemeester Jan Luteijn vrijdagochtend. Donderdag werd in de regio ook al een vogelgriepuitbraak gemeld in Bunschoten-Spakenburg. Daar is het virus gevonden op een locatie waar sierwatervogels (hobbymatig) gehouden worden.

Vlak bij Barneveld, in Lunteren en Voorthuizen, is recent ook al vogelgriep vastgesteld. In de rest van het land werden de afgelopen maand onder andere in Dalfsen en Maurik bedrijven getroffen.