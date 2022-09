Dicht bij het rangeerterrein van station Amersfoort is een flinke natuurbrand ontstaan. Het vuur beïnvloedt de dienstregeling van de treinen niet, meldt ProRail. De brandweer is met meerdere pelotons uitgerukt naar de brand.

Zo'n 30 bij 30 meter bos staat in brand aan de westzijde van het rangeerterrein bij station Amersfoort. Vanwege de grootte van de brandhaard heeft de brandweer een extra peloton ingezet.

Jelle Mulder, woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht, laat weten dat de brand inmiddels onder controle is. Wel roept hij mensen die nog steeds het bos ingaan op om weg te blijven. "Dat is echt niet gewenst." De oorzaak van de brand is nog onbekend.