De bouw van een kerk voor de gereformeerde gemeente in Nederland in Kootwijkerbroek heeft vertraging opgelopen. Reden is extra onderzoek naar eventuele aanvliegroutes van vleermuizen.

De provincie Gelderland vroeg om het aanvullende onderzoek. Aanvliegroutes zijn echter niet gevonden, zegt Chris van Hierden, voorzitter van de bouwcommissie. "Dat betekent dat het proces verder kan.'' Aanvankelijk ging de commissie ervan uit dat na de zomervakantie met de kerkbouw zou worden begonnen. Van Hierden verwacht nu dat de benodigde bestemmingsplanwijziging eind dit jaar of begin volgend jaar wordt goedgekeurd, zodat vanaf komend voorjaar kan worden gebouwd.